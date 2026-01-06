Giubileo, Papa chiude la Porta Santa di S. Pietro aperta da Francesco

(Adnkronos) – Papa Leone XIV ha chiuso ufficialmente il Giubileo della speranza alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, chiudendo la Porta Santa che era stata aperta da Francesco.

“Ci accingiamo a chiudere questa Porta Santa varcata da una moltitudine di fedeli, sicuri che il buon Pastore tiene sempre aperta la porta del suo cuore per accoglierci tutte le volte che ci sentiamo stanchi e oppressi”, ha detto poco prima di recarsi davanti alla Porta Santa che era stata aperta il 24 dicembre 2024 da papa Francesco, raccogliendosi e inginocchiandosi in preghiera silenziosa prima dell’atto.

Circa 3mila i fedeli in piazza per assistere alla cerimonia, stima la sala operativa per la gestione della sicurezza dei grandi eventi della questura di Roma. Il flusso di persone in arrivo è in aumento.

cronaca

