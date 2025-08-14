News

Gita in barca finisce in tragedia, 12enne annega nel lago di Molveno

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – È sceso in acqua da una barca noleggiata dalla famiglia. Il tempo di riportarla a riva e ritornare e del 12enne si erano perse le tracce. Tragedia oggi sul lago di Molveno dove un ragazzino è morto dopo essere stato inghiottito dalle acque del lago. La famiglia ha subito lanciato l'allarme, sul posto vigili del fuoco locali e i sommozzatori della centrale di Trento.  Il 12enne, in acqua da circa un'ora e mezza, è stato recuperato privo di sensi a circa due metri dal fondale. Le condizioni sono apparse subito critiche. Trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento, è morto poco dopo. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sinner-Auger Aliassime, oggi l’azzurro in campo nei quarti...

Banca Generali, economisti sollevano dubbi su Ops di...

Fabio Concato: “Costretto a fermare i concerti per...

Megadeth annunciano ultimo album e tour d’addio: “E’...

Mannarino, dagli attacchi al dietrofront: “Sinner un altro...

Listeriosi in Francia, maxi richiamo di formaggi e...

Neonati prematuri uccisi da batterio a Bolzano, cos’è...

Tamberi è diventato papà, è nata la piccola...

Enrico Brignano ricorda il padre scomparso e…lo aggiorna

Paolini-Krejcikova, oggi l’azzurra in campo nei quarti di...