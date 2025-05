Giro d’Italia, a van Uden la quarta tappa in volata. Pedersen resta in maglia rosa

(Adnkronos) – L'olandese Casper van Uden ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia 2025, 189 chilometri da Alberobello a Lecce. Lo sprinter della Team Picnic PostNl – squadra alla terza vittoria stagionale – ha tagliato per primo il traguardo davanti agli olandesi Olav Kooij (Team Visma-Lease a Bike) e Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team), quarta piazza per la maglia rosa Mads Pedersen (Team Lidl-Trek).

Nella classifica generale Pedersen ha 7" di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe) e 14" sul ceco Mathias Vacek, suo compagno di squadra. Rettilineo finale troppo corto per i velocisti puri, molto importante quindi la posizione e quella del vincitore è avvantaggiata dal lavoro del team: a 200 metri dall'arrivo il Team Picnic lancia la volata con van Uden che si mette davanti a tutti e regge fino al traguardo. Pedersen fa una grande volata dopo essere stato nelle retrovie, Kooij è secondo dopo che era sesto a meno di 100 metri dall'arrivo. Assente dal cuore dell'azione Wout Van Aert, molto indietro prima del chilometro finale, anche per la velocità molto alta mantenuta dal gruppo di testa. Domani quinta frazione, la Ceglie Messapica-Matera di 151 km, con dislivello di 1550 metri. —[email protected] (Web Info)