Giro d’Italia, a Pedersen la tredicesima tappa. Del Toro resiste in maglia rosa

(Adnkronos) –

Mads Pedersen vince anche la tredicesima tappa del Giro d'Italia 2025, 180 chilometri da Rovigo a Vicenza. Lo sprinter danese della Lidl-Trek trova il quarto successo in questa corsa, davanti a Wout Van Aert (Team Visma-Lease a Bike) e al leader della corsa Isaac Del Toro (Uae Team Emirates Xrg). Il messicano è arrivato a 2 secondi dai primi, ma ha aumentato il suo vantaggio.

Del Toro ha vinto secondi di abbuono per la terza posizione al traguardo, ma anche quelli di abbuono conquistati nel traguardo volante, ottenendo 9'' totali dopo questa tredicesima tappa: doveva essere solo per velocisti, ma alla fine ha premiato la maglia rosa, che ha guadagnato 5'' sul secondo in classifica generale e compagno di squadra Juan Ayuso e 9'' su Antonio Tiberi (Bahrain Victorious).