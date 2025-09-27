News

Giro dell’Emilia, squadra israeliana Premier Tech non ci sarà

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La formazione israeliana Israel Premier Tech fuori dal Giro dell'Emilia di ciclismo. L'organizzazione della gara ha confermato che il team non prenderà parte alla competizione. "In questi giorni abbiamo sollevato una questione importante relativa alla partecipazione della squadra israeliana Giro dell’Emilia, perché di fronte a quanto sta accadendo a Gaza sarebbe stato ipocrita considerare la presenza di una squadra legata a quel governo un fatto ininfluente, legato ad una semplice competizione sportiva", le parole dell'assessora Assessora allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi. "Riteniamo che lo sport sia ben altro, un veicolo di valori universali di condivisione, leale competizione, solidarietà tra i popoli e siamo soddisfatti nell’apprendere che di questo stesso avviso sia anche l'organizzazione della gara che oggi ci ha confermato ufficialmente che la squadra israeliana non prenderà parte al Giro. Li ringrazio per questa sensibilità, che credo sia condivisa da una larga parte della nostra comunità", aggiunge. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ricerca, Alfieri (UniMarconi): “Con Notte europea Università si...

Ricerca, Fallucchi (UniMarconi): “Innovazione e sostenibilità al centro...

Flotilla, attivisti: “Ancora 40 italiani a bordo, la...

Ricerca, UniMarconi: successo per la prima partecipazione alla...

Pensioni, occhio all’errore: online si può controllare

Elezioni in Moldova, ambasciatore a Roma: “Interferenze filorusse...

A Piacenza Expo Gis chiude edizione da record,...

Elezioni Marche, Socialcom: Acquaroli vincente se votassero i...

Italia, è finale ai Mondiali di pallavolo: Polonia...

Informazione, Barachini: “Giornalisti primo argine contro le fake...