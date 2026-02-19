News

Giornalista italiano fermato in Turchia, consolato si attiva per Andrea Lucidi

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Consolato Generale d’Italia a Istanbul sta seguendo la vicenda del giornalista italiano Andrea Lucidi che è stato fermato nel pomeriggio dalla polizia turca insieme ad altri colleghi di diverse nazionalità e condotto presso un centro di espulsione nei pressi di Istanbul, dove si troverebbe tuttora. Lo si apprende da una nota della Farnesina.  

La Farnesina, in costante raccordo con il Consolato Generale a Istanbul, è in contatto con le autorità locali per acquisire ogni elemento utile sulla situazione e garantire al connazionale la necessaria assistenza consolare. 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Trump e il rimprovero a Obama: “Ha rivelato...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 19 febbraio

Referendum, Meloni: “Non è voto su governo, si...

Board of Peace , Tajani: “Proposta interessante ma...

Comuni, sindaco Roccascalegna: “In tanti in disaccordo su...

Arbitro gli rifila un warning, Alcaraz si infuria:...

Comuni, Dota (Anci): “Rafforziamo la capacità amministrativa dei...

Presunte truffe milionarie in Messico, estradizione negata a...

Comuni, sindaco Casalbore: “Piccoli hanno stessi problemi dei...

Comuni, sindaco Minervino di Lecce: “Con progetti Anci...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.