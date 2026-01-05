News

Giorgia Soleri, nuovo amore? La foto con il (presunto) fidanzato

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Giorgia Soleri ha un nuovo fidanzato? Nel post Instagram con cui l’influencer ha accolto l’arrivo del 2026, una foto tra tutte quelle condivise nel carosello ha colpito i suoi follower, ovvero quella in ascensore mentre un ragazzo le dà un tenero bacio. Gli indizi, insomma, sembrano suggerire che Soleri abbia ritrovato l’amore dopo la rottura del 2023 con Damiano David, cantante ed ex frontman dei Maneskin, che ha appena annunciato le nozze con l’attrice Dove Cameron. 

“È stato l’anno in cui ho smesso di spiegarmi, di giustificare i miei limiti, il mio ritmo, le mie assenze. Ho capito che anche se il mondo ama correre, camminare è il più grande atto d’amore che possa fare verso me stessa”, ha scritto Soleri, “e anche se non ho ancora smesso di chiedermi quando “tornerò come prima del dolore”, ho scoperto che nessun passo è troppo lento per chi vuole accompagnarti e che posso essere amata per il presente che abito, nella sua cruda e ridicola nudità”. 

“Ho coltivato un campo solo mio, da condividere con chi è grato di attraversare i miei prati, e mi sono circondata di persone da cui non devo elemosinare affetto”, ha continuato Soleri, lasciando quindi qualche indizio tra le righe. 

 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Cade nell’autocompattatore, muore uomo di 66 anni

Iran, il pianista Bahrami: “Trump punta ai nostri...

Catania, picchia il figlio della compagna con un...

Terremoto ai Campi Flegrei, scossa 2.9 con epicentro...

Grace di Monaco consolò Diana in lacrime durante...

Totti e Noemi Bocchi, capodanno a Dubai. Poi...

Checco Zalone inarrestabile, il suo ‘Buen Camino’ supera...

E’ morto Pier Francesco Guarguaglini, il manager che...

Thais Wiggers, operazione alla caviglia dopo incidente: “Comincio...

Morta Anna Falcone, sorella del giudice Giovanni: aveva...