Gianduiotti da Vannacci all’agente aggredito negli scontri al corteo per Askatasuna

(Adnkronos) – Una scatola di gianduiotti da parte di Roberto Vannacci all’agente aggredito ieri negli scontri di Torino durante il corteo per Askatasuna. A consegnare il regalo ad Alessandro Calista, 29 anni, l’agente di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova, attualmente ricoverato all’Ospedale Molinette di Torino insieme a un collega, è stato Mario Borghezio, ex europarlamentare della Lega Nord, che ora aderisce ai circoli che sostengono il generale.  

“Ho vissuto sulla mia pelle le intemperanze degli antagonisti e le scene che ho visto ieri mi hanno fatto ribollire il sangue”, ha detto Borghezio, che si è definito “vannacciano convinto”, parlando con i giornalisti all’ingresso dell’ospedale.  

