Giallo a Prato, sparito 46enne cinese: si indaga per rapimento

(Adnkronos) – È svanito nel nulla alle quattro del mattino, prelevato all’uscita di un karaoke bar da due individui che si sarebbero presentati come appartenenti alle forze dell’ordine. Da quella notte, di Yixian Yang, cittadino cinese di 46 anni originario dello Zhejiang e residente a Empoli (Firenze), non si hanno più notizie. La sua scomparsa, avvenuta tra sabato e domenica scorsi alla periferia ovest di Prato, è ora al centro di un’inchiesta della Procura, che indaga per rapimento.

A dare l’allarme sono stati un amico che era con lui al momento dei fatti e la moglie, che si sono rivolti ai carabinieri nella mattinata di domenica 30 novembre per denunciare un presunto rapimento. Secondo il loro racconto, Yang stava uscendo da un locale in via Udine quando due uomini, dall’aspetto occidentale, lo avrebbero avvicinato intimandogli di salire su u’auto. Poi la fuga nel buio, senza alcuna comunicazione successiva.

Gli investigatori, come riferisce un comunicato del procuratore Luca Tescaroli, hanno subito escluso il coinvolgimento delle forze dell’ordine italiane: non risultano controlli, fermi o operazioni nella zona a quell’ora. Per questo la Procura ha aperto un fascicolo per chiarire se si tratti di un sequestro mirato.

Un elemento aggiuntivo – riferito dall’amico del 46enne – contribuisce però ad alimentare il mistero: Yang sarebbe destinatario in Cina di un provvedimento cautelare legato a un presunto giro di scommesse clandestine tramite l’app WeChat, un’attività che gli avrebbe fruttato, secondo le autorità di Pechino, oltre sei milioni di euro. Yang vive in Italia da circa un anno.

Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere installate nei pressi del locale per tracciare i movimenti dell’auto e dei due presunti sequestratori. Intanto dalla Procura è stata diffusa la foto dell’uomo e avviato un appello pubblico rivolto a chiunque possa aver notato qualcosa di sospetto. Chi avesse informazioni utili è invitato a contattare il numero 0574 7051.

