Ghali prende la patente a 32 anni: “Meglio tardi che mai”

(Adnkronos) – “Meglio tardi che mai”, con queste parole Ghali ha annunciato, sul suo profilo Instagram, di aver finalmente conseguito la patente di guida. Il rapper milanese, di origini tunisine, ha condiviso la sua gioia con i follower postando un selfie sorridente, in cui a catturare l'attenzione è decisamente il documento. Pioggia di like e commenti sotto alla foto. Chi si è congratulato con il rapper e chi non ha potuto fare a meno di commentare in modo ironico: “Abbiamo una cosa in comune: patente presa a 36 anni”. “Prima di me… assurda questa cosa”, ha scritto un altro. “Fra è un emozione unica, ora puoi andare a prendere la ragazza con la macchina, proverai le prime uscite, i primi fermi della polizia, tutto questo non ha età”, si legge ancora. Non manca nemmeno il riferimento musicale: “Happy Days”, scrive una fan, citando il titolo di uno brani di maggior successo di Ghali. —[email protected] (Web Info)