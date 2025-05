Gerusalemme, manifestanti israeliani fanno irruzione in compound Unrwa

(Adnkronos) – Attacchi e provocazioni contro i palestinesi oggi, lunedì 26 maggio, nel la Giornata di Al-Quds, il giorno dell’anniversario della conquista di Gerusalemme Est da parte di Israele nel 1967. Un gruppo di manifestanti israeliani hanno fatto irruzione in un compound dell'Unrwa, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi, ha riferito a Sky News il coordinatore dell'Unrwa per la Cisgiordania, Roland Friedrich, spiegando che una decina di manifestanti, tra cui un membro del Parlamento israeliano, sono entrati con la forza nel compound questa mattina. In quel momento nella sede non era presente alcun dipendente dell'Unrwa, ma solo personale a contratto incaricato di garantire la sicurezza. Nuova provocazione anche dal ministro israeliano di estrema destra Itamar Ben Gvir ha visitato il complesso della moschea a Gerusalemme Est, durante le celebrazioni per la Giornata di Al-Quds (Giorno di Gerusalemme). "Sono salito sul Monte del Tempio per il 'Giorno di Gerusalemme' e ho pregato per la vittoria nella guerra a Gaza, per il ritorno di tutti i nostri ostaggi e per il successo del nuovo capo dello Shin Bet, il maggiore generale David Zini. Felice Giorno di Gerusalemme!" ha scritto il ministro della Sicurezza nazionale in un messaggio su Telegram, corredato di fotografie che lo ritraggono sulla Spianata delle Moschee, conosciuta dagli ebrei come Monte del Tempio. La Giordania, custode del luogo sacro, ha condannato la visita di Ben Gvir. “Le pratiche di questo ministro estremista e le sue continue incursioni nella benedetta moschea di Al-Aqsa non cambiano il fatto che Gerusalemme Est è una città occupata su cui Israele non ha alcuna sovranità”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Amman. —internazionale/[email protected] (Web Info)