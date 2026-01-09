News

Germania, tragedia ad Albstadt: famiglia italiana muore nel crollo della loro casa

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Tragedia ad Albstadt, in Germania, dove una famiglia originaria di Castellammare del Golfo (Trapani) ha perso la vita nel crollo della loro casa presumibilmente causato da una fuga di gas. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il loro bambino di sei anni, Bryan.  

A darne notizia è il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto, che ha espresso “a nome personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città, profondo e sincero cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa d ella famiglia”. Il crollo sarebbe avvenuto giovedì mattina. A Castellammare vivono i genitori e i fratelli di Francesco. 

cronaca

