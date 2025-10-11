News

Germania, spari nella piazza del mercato a Giessen: assalitore in fuga

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Una persona ha aperto il fuoco nella piazza del mercato di Giessen, in Germania, provocando il ferimento di diverse persone, ha reso noto un portavoce della polizia locale. I colpi sono stati esplosi poco dopo le tre del pomeriggio. L'assalitore, che avrebbe aperto il fuoco contro le persone che si trovavano in una agenzia di scommesse, è riuscito a fuggire.  Un portavoce della polizia ha detto che non sembrano esserci pericoli per gli abitanti della cittadina dell'Assia, anche se l'assalitore non è stato ancora fermato.   
—internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Mississippi, sparatoria dopo partita football: 4 morti e...

Michela Miti a Verissimo: “Ho dovuto vendere tutto,...

Haaland come Dovbyk, sbaglia due rigori consecutivi in...

Verissimo, Andrea Carnevale: “Mio padre ha ucciso mia...

Joe Biden, l’ex presidente Usa sottoposto a radioterapia...

D’Alema e la foto con Putin e Kim...

Aggredisce con un taglierino i genitori mentre dormono,...

Italia ai playoff dopo Estonia e Israele? La...

Verissimo, Roberta Rei parla dell’aborto: “Stare male è...

Virginia Mihajlovic ricorda papà Sinisa: “Nei momenti belli...