News

Germania, Oktoberfest chiuso per la giornata per potenziale minaccia

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il festival popolare dell'Oktoberfest a Monaco di Baviera resterà chiuso per l'intera giornata di oggi. Ad annunciarlo è stata la polizia che sta indagando su una potenziale minaccia. Questa mattina le forze dell'ordine erano state chiamate ad intervenire per un incendio nel nord della città. All'interno di un'abitazione sarebbero quindi state trovate trappole esplosive che sono state poi disinnescate dagli artificieri.  Un comunicato pubblicato sul sito web della città afferma che la decisione di chiudere il festival – apparentemente solo fino alle 17 – è stata presa "a causa di un allarme bomba motivato dall'esplosione avvenuta nella parte settentrionale di Monaco". È stata inoltre ricevuta una "lettera corrispondente" contenente la minaccia, afferma la stessa fonte. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Milan, idea Lewandowski? I rossoneri sognano il colpo...

Maltempo nell’Agrigentino, dispersa donna travolta dall’acqua: ricerche in...

Rimini, picchiano e drogano la figlia per costringerla...

Negli Usa scatta lo shutdown, che cos’è e...

Milano Digital Week, il 2 ottobre convegno dell’ordine...

Vittorio Sgarbi e la lotta contro la depressione:...

Sinner può tornare numero uno prima delle Atp...

Gaza, per fonti Hamas “piano Trump sbilanciato ma...

Sinner domina contro Tien e vince la finale...

Alex Honnold, la nuova impresa: scalerà il grattacielo...