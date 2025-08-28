News

Germania, Francia e Gb attivano ripristino sanzioni internazionali contro l’Iran

Germania, Francia e Gran Bretagna hanno deciso di ripristinare le sanzioni internazionali contro l'Iran per il suo programma nucleare. Le nazioni hanno comunicato in una lettera consegnata al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'attivazione dello "snapback".  L'Iran aveva avvertito i tre Paesi che in caso di sanzioni sarebbe stata compromessa la sua cooperazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica. "Se questo passo verrà intrapreso, gli scambi che abbiamo avviato con l'Aiea saranno completamente compromessi e probabilmente cesseranno", aveva dichiarato ieri il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi alla televisione di Stato, riferendosi al meccanismo sanzionatorio dei tre paesi previsto dall'accordo sul nucleare iraniano del 2015. —internazionale/[email protected] (Web Info)

