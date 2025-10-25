News

Genova, 27enne accoltellato dopo lite in discoteca: è grave

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – Un giovane di 27 anni è stato gravemente ferito a coltellate oggi sabato 25 ottobre a Genova. E' accaduto questa mattina nel quartiere genovese di Sampierdarena. I carabinieri hanno arrestato un 22enne, accusato di tentato omicidio, che avrebbe partecipato all’aggressione. Durante un normale servizio di pattugliamento, i militari hanno notato dei tafferugli in via Degola tra alcune persone, alcune delle quali, alla vista dell’autoradio, si sono date alla fuga. I carabinieri sono riusciti a bloccare due uomini e hanno immediatamente soccorso la vittima, che presentava diverse ferite da arma da taglio.  Il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Villa Scassi, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata. Le indagini immediate, supportate anche dall’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso di raccogliere elementi a carico del 22enne, di origini tunisine. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe nata da un diverbio scoppiato poco prima all’interno di una discoteca della zona. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 22enne è stato trasferito nel carcere di Marassi. Le indagini proseguono per identificare gli altri partecipanti alla violenta aggressione. 
