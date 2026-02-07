News

Genoa-Napoli: orario, precedenti e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, sabato 7 febbraio, la squadra partenopea sfida il Genoa – in diretta tv e streaming – al Ferraris nella 24esima giornata di Serie A. Gli uomini di Conte sono reduci dalla vittoria per 2-1 contro la Fiorentina al Maradona, mentre il Grifone è stato battuto dalla Lazio all’Olimpico per 3-2. 

 

La sfida tra Genoa e Napoli è in programma oggi, sabato 7 febbraio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi. 

Napoli (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte 

 

Genoa-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Italia nel ‘loop’ del maltempo, ancora piogge senza...

Fiorentina-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Dominik Paris, chi è l’azzurro a caccia di...

Iran, Trump: “Teheran vuole un accordo, colloqui la...

Giovanni Franzoni, chi è l’azzurro che fa sognare...

C’è Posta per Te, stasera 7 febbraio: le...

The Voice Kids, stasera sabato 7 febbraio: la...

Ucraina, Russia attacca infrastrutture energetiche: nuovi blackout

Verissimo, sabato 7 febbraio: gli ospiti e le...

Milano Cortina, test a sorpresa e analisi avanzate:...