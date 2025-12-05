News

Gaza, transizione e seconda fase del piano di pace: l’obiettivo di Trump entro Natale

by Adnkronos
(Adnkronos) – La Casa Bianca ha come obiettivo quello di annunciare la transizione alla seconda fase del piano di pace per Gaza, vale a dire l’istituzione di una forma di amministrazione e di un meccanismo di sicurezza nella regione in sostituzione ad Hamas, entro due settimane, rende noto Israel Times, citando una fonte israeliane.  

Sarà Donald Trump ad annunciare l’elenco dei Paesi e le personalità coinvolte nel meccanismo. Sono ancora in corso le trattative dei mediatori Qatar, Egitto e Turchia con Hamas, che continua a opporsi alla cessione del potere a entità straniere, sul disarmo e l’abbandono del potere del movimento. 

 

internazionale/esteri

