Gaza, riunione d’urgenza di Netanyahu senza Smotrich e Ben-Gvir: il retroscena

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe convocato consultazioni d'emergenza nella notte dopo la risposta di Hamas al piano Trump per "la fine del conflitto a Gaza". A rivelare il retroscena è il sito di notizie israeliano Ynet, secondo cui erano presidenti i vertici della Difesa, il ministro della Difesa, Israel Katz, e il ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer, ma non erano stati invitati i ministri di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. Secondo fonti dell'entourage di Netanyahu citate nelle scorse ore da Channel 12, il premier non valuterebbe in modo positivo la risposta di Hamas al piano Trump e sarebbe rimasto sorpreso dalla reazione del tycoon.  "La considerano per lo più come una risposta negativa – emerge alle notizie rilanciate dal Times of Israel -. Ma
vanno avanti assecondando l'impegno Trump perché non hanno altra opzione".

