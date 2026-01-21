Gaza, Netanyahu accetta invito Trump nel Board of Peace

(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ufficialmente accettato l’invito di Donald Trump e sarà un membro del Board of Peace per Gaza. Lo ha annunciato il suo ufficio in un comunicato. Israele si aggiunge così ad Argentina, Azerbaigian, Bielorussia, Ungheria, Kazakistan, Marocco, Emirati Arabi Uniti e Vietnam.

Il Board of Peace potrebbe sostituire le Nazioni Unite, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca, parlando del Consiglio per la pace per Gaza, che potrebbe prendere il posto dell’Onu, secondo il Tycoon inefficace nel porre fine alle guerre.

“L’Onu non è stata di grande aiuto. Sono un grande sostenitore del potenziale dell’Onu, ma non è mai stato all’altezza del suo potenziale”, ha detto Trump ai giornalisti. “L’Onu avrebbe dovuto risolvere tutte le guerre che ho risolto”.

Trump ha minacciato di imporre dazi del 200% su vini e champagne francesi dopo che il capo dell’Eliseo Emmanuel Macron si è rifiutato di aderire al ‘Board of Peace’ per Gaza. “Applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne. E lui accetterà. Ma non è obbligato a farlo”, ha dichiarato Trump ai giornalisti in Florida.

L’entourage di Emmanuel Macron ha dichiarato che la Francia “non intende rispondere favorevolmente” in questa fase all’invito a partecipare al “Board of Peace”.

La Russia non conosce ancora tutti i dettagli dell’iniziativa del Board of Peace per Gaza e spera di ricevere risposte alle sue domande durante gli incontri con la parte americana. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. “È prematuro dirlo”, ha detto Peskov durante una conferenza stampa in risposta alla domanda se lo Stato dell’Unione di fatto di Russia e Bielorussia sarà rappresentato nel Consiglio per la pace a Gaza, dato che sia Mosca che Minsk hanno ricevuto inviti dagli Stati Uniti ad aderire al consiglio.

“Non conosciamo ancora tutti i dettagli riguardanti l’iniziativa, se riguardi solo Gaza o se comprenda un contesto più ampio”, ha affermato Peskov. “Finora ci sono molte domande su questa iniziativa e speriamo di ricevere risposte durante i contatti con gli americani”.

