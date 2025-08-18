News

Gaza, fonti palestinesi: “Hamas accetta nuova proposta su cessate fuoco”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Hamas ha accettato oggi, lunedì 18 agosto, una nuova proposta di cessate il fuoco a Gaza, stando a una fonte del gruppo palestinese. "Hamas ha consegnato la sua risposta ai mediatori, confermando che Hamas e le fazioni hanno accettato la nuova proposta di cessate il fuoco senza chiedere alcuna modifica", ha riferito la fonte all'Afp, chiedendo l'anonimato.  In precedenza, un funzionario palestinese aveva dichiarato che i mediatori avevano proposto una tregua iniziale di 60 giorni e la liberazione degli ostaggi in due fasi. Secondo quanto riferito dal canale qatariota Al Arabi, l'accordo sarebbe una versione rivista dell'ultima risposta di Hamas nel ciclo di negoziati. Si trattava di un accordo-quadro per un cessate il fuoco di 60 giorni. Stando al canale saudita Al Arabiya, la proposta rappresenta un compromesso tra un cessate il fuoco totale, inteso come la fine del conflitto armato tra Hamas e Israele, e una tregua temporanea; la soluzione include la liberazione degli ostaggi e un ritiro graduale dell'esercito israeliano, le Forze di difesa israeliane, dalla Striscia di Gaza. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, Meloni: “Giornata importante, esplorare ogni tipo di...

Gaza, colonnello Verdolini: “Lanciate 96 tonnellate di cibo”

Lecce, in moto durante il temporale: 42enne muore...

Neonati morti in ospedale a Bolzano, batterio killer...

Video privati di Stefano De Martino e Caroline...

Un anno fa il naufragio del Bayesian, è...

Genova, altro morto per il taser: è un...

Genova, 19enne in ospedale: “Violentata su traghetto dalla...

Zelensky oggi da Trump in Usa, Casa Bianca:...

Si tuffa in mare a Polignano e sbatte...