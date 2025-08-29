Gauff piange in campo agli Us Open, poi incontra Biles

(Adnkronos) –

Giornata di forti emozioni per Coco Gauff agli Us Open 2025. La tennista americana, numero tre del mondo, ha raggiunto il terzo turno dello Slam americano, a cui Jannik Sinner è arrivato da campione in carica, battendo la croata Donna Vekic in due set sotto gli occhi di un ospite speciale. Sì, perché a New York, per assistere al match di Gauff, è arrivata la ginnasta americana e olimpionica Simone Biles. Durante il match però la tennista americana ha avuto un crollo emotivo, scoppiando a piangere dopo aver subito break nel primo set. A spiegarne i motivi è stata la stessa Gauff in conferenza stampa: "Penso sia una reazione umana. Essendo un atleta, la gente non considera questo lato di noi. La gente dice cose come 'Sei la numero tre del mondo, dovresti fare di meglio'. Se smettessi di giocare domani, avrei già una carriera che molti sognerebbero". A far tornare il sorriso alla vincitrice dell'ultima edizione del Roland Garros però ci ha pensato proprio Simone Biles, che l'ha incontrata nel post partita: "È fantastico vederti, grazie per essere venuta", ha detto Gauff abbracciando la ginnasta, considerata la più grande di tutti i tempi nel suo sport. "La ginnastica è così diversa. A un certo punto volevo solo urlare 'vai Coco', ma mi hanno detto che forse non era il momento", ha rivelato ridendo Biles, "mi piace guardarti giocare, seguo tutto quello che fai". "Sei un'ispirazione per me", ha concluso Gauff, strappando un sorriso a Simone. —[email protected] (Web Info)