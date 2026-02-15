News

Gatto Larry compie 15 anni di servizio, è Chief Mouser a Downing Street

by Adnkronos
Il gatto Larry, Chief Mouser a Downing Street, compie 15 anni di servizio. Il ‘cacciatore ufficiale di roditori’ del governo britannico rappresenta una presenza rassicurante che ha servito sotto sei primi ministri. “Lui rappresenta la stabilità e questo è un bene prezioso”, ha commentato Philip Howell, professore all’Università di Cambridge, che ha studiato la storia delle relazioni tra uomo e animale. “Il tasso di gradimento è molto alto”, ha affermato Howell, aggiungendo che “i primi ministri tendono a non raggiungere questi numeri” di gradimento. 

Gatto soriano grigio e bianco, Larry è passato dalle stalle alle stelle, da randagio per strada alla sede del potere in Gran Bretagna, al numero 10 di Downing Street, dove appunto gli è stato riconosciuto il titolo ufficiale di Chief Mouser presso il Cabinet Office. Adottato dal Battersea Dogs and Cats Home di Londra dall’allora primo ministro David Cameron, Larry entrò a Downing Street il 15 febbraio 2011. Secondo il suo profilo che compare sul sito web del governo britannico, i suoi compiti includono “accogliere gli ospiti in casa, ispezionare le difese di sicurezza e testare la qualità dei mobili antichi”. Larry si muove liberamente e qualche volta ha anche tolto la scena ai leader mondiali, mettendoli in ombra al loro arrivo al numero 10 di Downing Street. 

Larry ha incontrato molti leader mondiali, che a volte hanno dovuto aggirarlo o scavalcarlo. E’ stato notato che è per lo più ostile agli uomini, sebbene abbia preso in simpatia l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e abbia strappato un sorriso al presidente Volodymyr Zelensky durante una delle visite del leader ucraino a Londra. Quando Donald Trump è venuto in visita nel 2019, Larry ha fatto irruzione nella foto ufficiale sulla soglia di casa e poi ha fatto un pisolino sotto l’auto blindata del presidente degli Stati Uniti. 

Le testimonianze sulle capacità di Larry nella cattura dei roditori variano, anche se è stato fotografato mentre catturava qualche topo ogni tanto e, una volta, anche un piccione, che poi è scappato. “E’ più un amante che un combattente”, ha detto Justin Ng, un fotografo freelance che ha imparato a conoscere bene Larry nel corso degli anni. “E’ molto bravo in quello che fa: oziare e fondamentalmente mostrare alla gente la sua grande indifferenza”, ha aggiunto Ng. 

Larry ha convissuto, a volte con disagio, con gli animali domestici dei primi ministro, tra cui Dilyn, l’incrocio tra Jack Russell di Boris Johnson e Nova, il Labrador Retriever di Rishi Sunak. E’ tenuto lontano dai gatti di famiglia dell’attuale primo ministro Keir Starmer, JoJo e Prince, che vivono negli alloggi privati della famiglia mentre Larry vive nelle aree di lavoro di Downing Street. 

Nel frattempo, Larry resiste. Ha 18 o 19 anni e ha rallentato un po’, ma continua a pattugliare il suo territorio e a dormire sul davanzale di una finestra sopra un termosifone, appena dentro la porta numero 10. E’ ritenuto il soft power britannico in forma felina e guai a qualsiasi primo ministro che si liberasse di lui, nota l’Nbc. “Un primo ministro che odia i gatti mi sembra un suicidio politico”, ha affermato Howell. 

