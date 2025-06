Gasparri: “Premio Moige a ‘10+2 Comandamenti’, segnale forte per valori”

(Adnkronos) – “Il premio Moige assegnato oggi alla docuserie ‘I 10+2 Comandamenti’, prodotta da Officina della Comunicazione in collaborazione con Rai Documentari, è un segnale forte e incoraggiante: la televisione può e deve tornare a essere uno strumento di formazione, capace di trasmettere valori autentici e universali”. Lo dice il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, commentando il riconoscimento consegnato alla Camera dei Deputati. “Questa serie racconta con profondità i valori fondamentali della convivenza civile – aggiunge – dal perdono alla giustizia, dalla verità alla responsabilità, offrendo un linguaggio comprensibile anche ai più giovani. È un esempio virtuoso di servizio pubblico che unisce qualità narrativa e impegno educativo. “Complimenti al Moige per aver premiato un progetto così importante – conclude Gasparri – e a Rai Documentari per aver contribuito a portare nelle case italiane un’opera che meriterebbe di essere proposta anche nelle scuole”. —[email protected] (Web Info)