Garlasco, legali famiglia Poggi: “Basta falsi scoop, spiace che Procura taccia”

(Adnkronos) – "Non c'è limite alla fantasia, né alla volontà di vendere falsi scoop sulla pelle delle persone coinvolte. Dispiace che la Procura di Pavia non abbia sinora sentito il bisogno di intervenire nemmeno di fronte alle innumerevoli falsità che leggiamo ogni giorno, su iniziativa di soggetti privi di qualsiasi scrupolo". Lo scrivono gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, legali che rappresentano i genitori e il fratello di Chiara Poggi, in relazione alle innumerevoli ricostruzioni di stampa che non risparmiano neppure i familiari della ventiseienne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Di recente la Procura di Pavia ha riaperto le indagini sul delitto: è indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per aver ucciso da solo (stabilisce la Cassazione) la fidanzata. —[email protected] (Web Info)