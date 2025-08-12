News

Gallinari è campione di Porto Rico: primo titolo della carriera. Ora l’Europeo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Danilo Gallinari finalmente ce l'ha fatta. Il cestista italiano oggi, martedì 12 agosto, ha festeggiato il primo titolo della sua carriera professionistica, vincendo il campionato di Porto Rico con i suoi Vaqueros de Bayamon. La squadra portoricana ha battuto in casa per 82-68 i Leones de Ponce, chiudendo così la serie sul 4-1 e conquistano il titolo portoricano. A trascinare i Vaqueros è stato proprio Gallinari, a referto con 24 punti, 6 rimbalzi e 4 assist e nominato anche Mvp della serie che assegna il titolo. Ora il 37enne di Santangelo Lodigiano potrà rispondere alla chiamata del ct Gianmarco Pozzecco e disputare il campionato europeo con la maglia azzurra. Appuntamento il prossimo 28 agosto, quando l'Italia esordirà con la Grecia a Limassol.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Turismo, Meloni: “Da Schlein falsità su Italia”. La...

Bocelli, il figlio Amos mangia un panino e...

Israele-Gaza, Meloni sente bin Salman: “No all’escalation, pace...

Sinner lo costringe agli ‘straordinari’, la reazione di...

Botulino, come riconoscerlo ed evitarlo: ecco gli alimenti...

Gaza, c’è un candidato governatore: è l’uomo d’affari...

Animatore rifiuta lavoro a Rimini, Luca Bizzarri: “Credono...

Donna investita e uccisa a Milano, Salvini: “Radere...

Carlo Conti sparisce…nel tramonto, l’ironia della moglie Francesca...

Federica Pellegrini, la figlia Matilde impara a nuotare:...