"Putin è stato cacciato dal G8, è stato molto offensivo. Si è sentito insultato. Chi non si sarebbe sentito così?". Donald Trump, in Canada per il G7, critica l'esclusione della Russia dal G8. Colpa di Barack Obama e Justin Trudeau, dice il presidente degli Stati Uniti.