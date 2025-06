G7 al via, Meloni e le battute con Trump e Macron – Video

(Adnkronos) – Al via a Kananaskis la prima sessione di lavori del G7, dedicata all'economia globale. Breve scambio di battute, prima dell'inizio del tavolo, tra la premier Giorgia Meloni e il presidente americano Donald Trump. Per Meloni anche uno scambio di opinioni con il presidente francese Emmanuel Macron. Nelle discussioni che sta avendo con i leader del G7 a margine dei lavori del Vertice, secondo quanto si apprende, Meloni sta lavorando per proporre un'iniziativa comune per un cessate il fuoco a Gaza, su cui sta riscontrando aperture da parte dei partner europei. —[email protected] (Web Info)