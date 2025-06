Furto in casa di Massimo Ferrero: casa in soqquadro, portati via gioielli

(Adnkronos) –

Furto in casa di Massimo Ferrero. L'ex presidente della Sampdoria ieri, domenica 8 giugno, intorno alle 19.30, ha chiamato la polizia raccontando di aver trovato la casa a soqquadro al suo rientro. Le indagini sono ancora in corso: sul posto gli agenti del commissariato Trevi e la Scientifica per i rilievi. I ladri hanno messo mano sui gioielli che si trovavano nell'abitazione e sono fuggiti con quelli, il cui valore non è stato ancora quantificato. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero entrati nel villino romano, situato a Campo Marzio, da una porta finestra. Recentemente Massimo Ferrero, detto 'Viperetta', è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve per un'intervista che ha messo a dura prova la conduttrice, che si è fermata più volte per riprendere fiato dopo le risposte dell'ospite 'frizzante'. "So' un riccio, si me dai fastidio te puncico. So' invidiatissimo, a 70 anni vado ancora de moda", ha detto di se stesso l'imprenditore. L'ex patron della Sampdoria, aveva commentato anche la vicenda giudiziaria che lo ha visto arrestato nel 2021 e poi prosciolto: "Hanno voluto fermarmi. Ero circondato de ladroni. Non ci credevo, mi è crollato il mondo. Ai miei figli ho detto che era tutto un film". —[email protected] (Web Info)