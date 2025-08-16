News

Furto in casa avvocato Filippo de Jorio a Ponte Milvio, rubati gioielli per 400mila euro

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Furto da 400mila euro nell'abitazione dell'avvocato Filippo de Jorio. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, i ladri sono entrati nel suo appartamento in via Courmayeur, a ponte Milvio, pochi minuti prima delle 21, dopo aver forzato una portafinestra, rubando i gioielli nascosti in casa per un valore complessivo di 400mila euro. Sul posto i poliziotti che hanno preso contatti con il figlio della vittima. L'avvocato, 92enne ex esponente della Democrazia Cristiana, non era in casa al momento del colpo. (di Silvia Mancinelli) —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Trump e Putin parlano, guerra continua: vertice non...

Paolo Ruffini in ritardo…e il volo ‘lo aspetta’,...

Madonna compie oggi 67 anni e festeggia il...

Gaza, morta 20enne arrivata a Pisa: era gravemente...

Ucraina, Meloni: “Spiragli di pace, accordo ancora complicato...

Il sindaco di Siena e la difesa del...

Ucraina, Melania Trump e la battaglia per i...

Vaccini, Schillaci revoca Nitag dopo polemica per nomina...

Ucraina, Trump: “D’accordo con Putin, serve accordo di...

Mantova, 24enne disperso dopo tuffo in bacino idrico:...