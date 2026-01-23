News

Frosinone, 15enne trovato morto in un dirupo con la bicicletta: ipotesi incidente

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Un 15enne di Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, è stato trovato morto in serata in un dirupo, accanto alla sua bicicletta. Erano stati i genitori a dare l’allarme perché l’adolescente non era rientrato a casa dopo essere uscito nel pomeriggio. Chiamato al cellulare il ragazzo non rispondeva. I carabinieri intervenuti hanno localizzato il giovane attraverso il gps del telefono. Hanno trovato il corpo in un dirupo, non lontano da casa. Da una prima ricostruzione sembra si sia trattato di un incidente. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Inter-Pisa, rigore per i nerazzurri. Poi Chivu chiede...

Iran, Trump vuole rimpatriare oppositori e attivisti Lgbtq

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 23 gennaio

Inter, nuova maglia contro il Pisa in onore...

Sommer sbaglia, Moreo segna da centrocampo: ‘frittata’ nerazzurra...

Femminicidio Anguillara, da autopsia Federica Torzullo dubbi sul...

Six Kings Slam rinnovato per il 2026, le...

Serie A, oggi Inter-Pisa – Diretta

Crans-Montana, Moretti esce dal carcere. Il tribunale: “Non...

Meloni: “Nobel a Trump? Speriamo di poterglielo dare...