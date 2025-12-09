News

Frontale tra auto e bus con a bordo studenti, incidente a Maniago (Pordenone): un morto

(Adnkronos) – Un uomo è morto oggi a Maniago (Pordenone) nello scontro frontale tra la sua auto e un autobus interurbano della Atap con a bordo una quindicina di studenti.  

L’incidente è accaduto lungo la strada regionale 464 di Spilimbergo che è stata chiusa per permettere i soccorsi. I vigili del fuoco hanno impiegato due ore per liberare il conducente del bus rimasto incastrato tra le lamiere trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Udine.  

Cinque invece gli studenti rimasti leggermente feriti portati all’ospedale di Pordenone. A causare l’incidente sarebbe stato il sorpasso azzardato del conducente dell’auto, forse abbagliato dal sole, a un trattore che viaggiava nella sua stessa direzione.  

