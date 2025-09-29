News

Frecce tricolori voleranno su Milano, sorvoleranno il Duomo

by Adnkronos
(Adnkronos) – Mercoledì 1 ottobre, le Frecce tricolori effettueranno un sorvolo su Milano, intorno alle 13, con passaggio sopra il Duomo. L’iniziativa rientra nel programma di eventi organizzati dall’Aeronautica militare per celebrare i 100 anni della sua presenza nel capoluogo lombardo, programma che culminerà sabato 4 ottobre con un open day all’aeroporto militare di Milano-Linate.  Nel corso della giornata sono previste molte iniziative per i cittadini, tra cui mostre statiche di velivoli e mezzi, aree espositive, attività interattive, simulatori di volo e stand informativi.  Intanto, in vista dell’evento principale, questa mattina una formazione ridotta della pattuglia acrobatica nazionale ha effettuato un passaggio di ricognizione sull’area interessata.  —[email protected] (Web Info)

