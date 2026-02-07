News

Franzoni e Paris argento e bronzo, due medaglie per Italia in discesa libera

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Giovanni Franzoni medaglia d’argento e Dominik Paris medaglia di bronzo nella discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I due azzurri oggi 7 febbraio salgono sul podio a Bormio nella gara vinta dallo svizzero Franjo von Allmen, che trionfa in 1’51”61: l’elvetico conquista la medaglia d’oro ed è il nuovo campione olimpico. Franzoni chiude in 1’51”81, a 0”20 dal primo posto. Paris è terzo in 1’52”11, a mezzo secondo dall’oro. 

“Che roba… E’ stata una gara strana, in questi giorni non ho avvertito tensione. Poi prima della partenza invece è arrivata, avevo le gambe dure. Ho visto il tempo di von Allmen, ho pensato sarebbe stata durissima. Sono partito decisissimo, la pista era bellissima. Non ho fatto una traiettoria pulitissima alla Carcentina, credo di aver lasciato lì la vittoria”, dice Franzoni ai microfoni della Rai.  

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Fiducia in Meloni al 45%, Fratelli d’Italia primo...

Omicidio Cristina Mazzotti, fermato il 76enne Giuseppe Calabrò

Milano Cortina, Ghali censurato nella cerimonia? Polemica social...

Milano Cortina, la cerimoni d’apertura delle Olimpiadi su...

Asti, 17enne trovata morta in un corso d’acqua...

Referendum giustizia, oggi il Cdm. Promotori firme: “Attesa...

Video razzista con gli Obama, Trump condanna ma...

Italia nel ‘loop’ del maltempo, ancora piogge senza...

Genoa-Napoli: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fiorentina-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in...