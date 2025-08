Francis Ford Coppola ricoverato a Roma al Policlinico di Tor Vergata

(Adnkronos) – Il grande regista americano Francis Ford Coppola, a quanto si apprende, è ricoverato al Policlinico di Tor Vergata, a Roma. L'86enne regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italoamericano, è sotto osservazione a causa di una leggera aritmia cardiaca. Massimo riserbo dai sanitari del Policlinico sulle condizioni dell'autore di capolavori come "Il Padrino" e "Apocalypse Now" che pochi giorni fa era a Portland per presentare il suo ultimo film "Megalopolis". —[email protected] (Web Info)