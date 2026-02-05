News

Frana Niscemi, nuovi cedimenti intorno alla biblioteca

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Nuovi cedimenti oggi nella zona colpita dalla frana a Niscemi (Caltanissetta). Come si vede dalle immagini di Local Team, i nuovi cedimenti riguardano la zona intorno alla Biblioteca privata ‘Angelo Marsiano’, che custodisce oltre 4mila volumi. Intorno all’edificio sono al lavoro gli Urban Search and Rescue del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 

Dal giorno della frana, lo scorso 25 gennaio, gli interventi dei Vigili del fuoco sono stati 675, 627 solo per operazioni di recupero beni all’interno delle case nella zona interdetta. Monitorati edifici e suolo a monte della frana con apposite strumentazioni e rilevatori di movimento. 

La frana ha raggiunto ormai una larghezza di oltre 4 km. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Da ‘Pretty Woman’ a ‘Moulin Rouge’, il ritorno...

Aifa approva pembrolizumab anche per carcinomi di cervice,...

Roma, torna Totti? Ranieri: “I Friedkin ci stanno...

Sinner alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi? Jannik ‘controllore’...

Fabrizio Corona denuncia Mediaset per tentata estorsione

Milano Cortina, Mandostan protagonista a sorpresa? Lo Stato…...

Vannacci e Futuro nazionale, il sondaggista Masia: “Potenziale...

A Sandringham umiliazione per l’ex principe Andrea, il...

Pacchetto sicurezza oggi in Cdm, si lavora su...

Terna, entrano in servizio 40 nuovi ‘stuntmen’ dell’energia