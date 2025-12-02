Foto figlia minore sui social, udienza per Clizia Incorvaia il 17 dicembre

(Adnkronos) – E’ fissata per il prossimo 17 dicembre l’udienza predibattimentale del procedimento a carico di Clizia Incorvaia accusata di trattamento illecito di dati personali per aver pubblicato sui social immagini della figlia minore senza il consenso del padre. La denuncia era stata presentata proprio dall’ex marito Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni, e dopo gli accertamenti della procura di Roma è arrivata la citazione a giudizio diretta. “I fatti per noi sono chiari – afferma all’Adnkronos l’avvocata Maria Paola Marro, legale del cantante – Il mio assistito rivendica il suo ruolo genitoriale. Lui non vuole che l’immagine della figlia venga esposta sui social in maniera incontrollata, la legge prevede il consenso dei genitori per pubblicare le immagini”.

