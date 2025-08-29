News

Forze Israele: “Gaza City zona pericolosa, stop pause tattiche”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – "In linea con la valutazione della situazione e le direttive dei vertici politici, a partire da oggi alle 10, la pausa tattica locale nell'attività militare non si applicherà all'area di Gaza City, che è una zona di combattimento pericolosa". E' quanto comunicano via X le forze israeliane (Idf), in riferimento alle "pause tattiche" quotidiane in alcune aree per facilitare la distribuzione di aiuti. Le Idf affermano di "continuare a sostenere gli sforzi umanitari mentre conducono operazioni per proteggere Israele". —internazionale/[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ostapenko, accuse di razzismo agli Us Open. Osaka:...

Olimpiadi, il presidente di Technogym di fronte a...

“Solitudine e inadeguatezza per 50% delle mamme e...

Pil, Istat conferma: -0,1% nel secondo trimestre, +0,4%...

Tumori, oncologa Caputo: “Terapia adiuvante nel cancro al...

Us Open, il programma della sesta giornata: da...

Scontro tra due auto a Nettuno, un morto...

Mourinho, dal Chelsea a Roma e Fenerbahce: tutti...

Agenzia sanitaria Usa, Casa Bianca sceglie nuovo direttore...

Djokovic-Norrie oggi agli Us Open: orario, precedenti e...