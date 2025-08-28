Formula 1, si corre in Olanda: il programma e dove vedere il Gp in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale di automobilismo riparte dopo la pausa estiva, con i piloti che si ritrovano per il Gp dell'Olanda, in programma domenica 31 agosto sul circuito di Zandvoort. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton devono rincorrere le due McLaren di Oscar Piastri, leader della classifica Piloti, e di Lando Norris, a soli nove punti di distanza dal compagno di squadra. Dalle prime sessioni di prove libere alla gara, ecco gli orari del weekend, il programma e dove vedere il Gran Premio dell'Olanda. Ecco il programma del Gp d'Olanda: Venerdì 29 agosto

Ore 12.30 Prove Libere 1 Ore 16 Prove libere 2

Sabato 30 agosto

Ore 11.30 Prove libere 3 Ore 15 Qualifiche Domenica 31 agosto

Ore 15 Gara Il weekend del Gran Premio d'Olanda, in programma dal 29 al 31 agosto, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La gara sarà visibile anche in chiaro, ma in differita alle 18, su TV8. Il Gp si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo e su NOW. —[email protected] (Web Info)