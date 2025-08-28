News

Formula 1, si corre in Olanda: il programma e dove vedere il Gp in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale di automobilismo riparte dopo la pausa estiva, con i piloti che si ritrovano per il Gp dell'Olanda, in programma domenica 31 agosto sul circuito di Zandvoort. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton devono rincorrere le due McLaren di Oscar Piastri, leader della classifica Piloti, e di Lando Norris, a soli nove punti di distanza dal compagno di squadra.  Dalle prime sessioni di prove libere alla gara, ecco gli orari del weekend, il programma e dove vedere il Gran Premio dell'Olanda.   Ecco il programma del Gp d'Olanda:  Venerdì 29 agosto
 Ore 12.30 Prove Libere 1 Ore 16 Prove libere 2 

Sabato 30 agosto
 Ore 11.30 Prove libere 3 Ore 15 Qualifiche  Domenica 31 agosto
 Ore 15 Gara  Il weekend del Gran Premio d'Olanda, in programma dal 29 al 31 agosto, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La gara sarà visibile anche in chiaro, ma in differita alle 18, su TV8. Il Gp si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Vasco Rossi, lo sfogo sui fan: “Non faccio...

Milan, si chiude per Nkunku: trattativa ai dettagli...

Rai Radio 1 cancella ‘Giù la Maschera’, Foa:...

La musica dell’estate 2025 è (quasi) tutta italiana,...

Roma, 18enne investito e ucciso in via Tuscolana

Usa, Congresso indaga su Wikipedia: “Tentativi stranieri di...

Il caso del ‘cubo nero’ nel centro di...

Auto, Guidesi (Ara): “Territori esclusi dalla Commissione Ue,...

Us Open, il programma della quinta giornata: da...

Influenza 2025, in Italia sarà una delle stagioni...