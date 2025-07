Formula 1, si corre in Gran Bretagna: il programma e dove vedere il Gp di Silverstone

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Da domani, venerdì 4 luglio, a domenica 6, si corre a Silverstone per il dodicesimo appuntamento del Mondiale. Si riparte dal dominio McLaren e dalla doppietta Norris-Piastri nel Gp d'Austria. Buoni gli ultimi segnali delle Ferrari, con Leclerc terzo e Hamilton quarto nell'ultima prova sul circuito di Spielberg. Dalle prime sessioni di prove libere alla gara, ecco gli orari del weekend, il programma e dove vedere il Gran Premio della Gran Bretagna. Ecco il programma del Gp di Silverstone.

Venerdì 4 luglio

Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1 Ore 17: F1 – Prove Libere 2

Sabato 5 luglio

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3 Ore 16.00: F1 – Qualifiche

Domenica 6 luglio

Ore 16: F1 – Gara Tutti gli appuntamenti del Gp di Silverstone saranno trasmessi in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La gara, in programma domenica 6 luglio, sarà visibile anche in chiaro su TV8. Le qualifiche di sabato alle 18:30, la gara di domenica alle 19. Il weekend di Formula 1 si potrà seguire in streaming anche sull'app Sky Go e su NOW. —[email protected] (Web Info)