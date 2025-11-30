News

Formula 1, oggi si corre il Gp del Qatar – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 30 novembre, va in scena il Gran Premio del Qatar – in diretta tv e streaming – penultimo appuntamento del Mondiale. Si riparte dalla gara Sprint di ieri vinta dalla McLaren di Oscar Piastri, che ha accorciato sul compagno di scuderia Lando Norris, terzo dietro la Mercedes di George Russell. Cercano riscatto le due Ferrari, con Charles Leclerc che ha chiuso 13esimo la gara corta, mentre Lewis Hamilton ha tagliato il traguardo al 17esimo posto. 

Nell’ultimo appuntamento dell’anno il Mondiale si sposterà ad Abu Dhabi. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sanremo 2026, da Fedez a Tommaso Paradiso: l’entusiasmo...

Chieti, tragico incidente sulla Statale: tre donne morte...

Domenica In, Venier: “Hai fatto bene ad accettare...

Imprese, Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): “Successo delle istituzioni...

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia (LDA) e Aka...

Milano, un’auto parcheggiata male manda in tilt i...

Ai Carabinieri nuova Maserati per trasporti sanitari urgenti,...

Sanremo 2026, Jalisse esclusi ancora una volta (la...

Sanremo 2026, chi sono Maria Antonietta e Colombre:...

Sanremo 2026, Tredici Pietro tra i big: chi...