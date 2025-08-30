News

Formula 1, oggi le qualifiche in Olanda: orario e dove vederle in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
La Formula 1 torna in pista in Olanda. Dopo le prove libere, il Mondiale riparte oggi, sabato 30 agosto, con le qualifiche del Gp d'Olanda – in diretta tv e streaming – sul circuito di Zandvoort. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton devono rincorrere le due McLaren di Oscar Piastri, leader della classifica Piloti, e di Lando Norris, a soli nove punti di distanza dal compagno di squadra, mentre la Red Bull di Max Verstappen cerca il colpo nel Gran Premio 'di casa'.  Le qualifiche del Gp d'Olanda di Formula 1 sono in programma oggi, sabato 30 agosto, alle ore 15. Le qualifiche, con la Ferrari a caccia della pole position, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La Ferrari si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina, Casa Bianca: “Trump ancora al lavoro per...

Djokovic, nuovo infortunio? Le smorfie e il medical...

Via al controesodo, previsti 12,5 milioni di spostamenti...

Serie A, la Cremonese batte anche il Sassuolo...

Sinner batte Popyrin e torna ad allenarsi, Zverev:...

Sorpresa agli Us Open, Shelton si ritira per...

Lecce-Milan 0-2: Loftus-Cheek e Pulisic lanciano il Diavolo,...

Floriani Mussolini, esordio in A con la Cremonese:...

Us Open, eliminata Paolini: battuta dalla ceca Vondrousova

Lecce-Milan, gol annullato a Gabbia e annuncio dell’arbitro:...