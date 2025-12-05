Formula 1, oggi le prove libere ad Abu Dhabi: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in pista, per l’ultima volta in stagione, la Formula 1. Oggi, venerdì 5 dicembre, il Mondiale si sposta ad Abu Dhabi per le prove libere – in diretta tv e streaming – dell’ultimo Gran Premio dell’anno, che assegnerà il titolo Piloti. Si riparte dal trionfo di Max Verstappen a Dubai, che ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e la Williams di Carlos Sainz.

Quarto il leader della classifica generale Lando Norris, che precede l’olandese della Red Bull, distante 12 punti, e il compagno di scuderia australiano, a -16.

Le prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi sono in programma oggi, venerdì 5 dicembre. La prima sessione andrà in scena alle 10.30 ora italiana, mentre per la seconda bisognerà aspettare le 14. La terza e ultima sessione è invece prevista domani, sabato 6 dicembre, alle 11.30.

Le prove libere del Gp di Abu Dhabi saranno trasmesse in diretta televisiva, e in esclusiva, sui canali SkySport. Le due sessioni si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

—

sport

[email protected] (Web Info)