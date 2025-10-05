Formula 1, oggi il Gp di Singapore: orario, griglia di partenza e dove vederlo (anche in chiaro)

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Oggi, domenica 5 ottobre, si corre il Gran Premio di Singapore, visibile in diretta tv e streaming. In pole position ci sarà la Mercedes di George Russell, davanti al campione del mondo Max Verstappen su Red Bull e alla McLaren del leader del Mondiale Oscar Piastri. Verstappen vuole provare a riaprire clamorosamente la corsa al titolo Piloti, fin qui nelle mani del duo McLaren. Max si trova a quota 255 punti in classifica, a -69 dal leader Oscar Piastri e a 44 lunghezze dal compagno di scuderia Lando Norris. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp di Singapore, appuntamento cruciale per la classifica piloti. Ecco la griglia di partenza del Gp di Singapore di domani, domenica 5 ottobre:

1. George Russell (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull) 3. Oscar Piastri (McLaren) 4. Kimi Antonelli (Mercedes) 5. Lando Norris (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)



7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Isack Hadjar (Racing Bulls) 9. Oliver Bearman (Haas) 10. Fernando Alonso (Aston Martin) 11. Nico Hülkenberg (Sauber) 12. Alexander Albon (Williams) 13. Carlos Sainz (Williams) 14. Liam Lawson (Racing Bulls) 15. Yuki Tsunoda (Red Bull) 16. Gabriel Bortoleto (Sauber) 17. Lance Stroll (Aston Martin) 18. Franco Colapinto (Alpine) 19. Esteban Ocon (Haas) 20. Pierre Gasly (Alpine) Il Gp di Singapore inizierà alle 14 ora italiana e sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport, visibili anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW. A trasmettere le qualifiche in chiaro sarà TV8, anche sul proprio sito web, ma in differita alle ore 17. —[email protected] (Web Info)