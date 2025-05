Formula 1, la griglia di partenza del Gp di Spagna

(Adnkronos) – Tutto pronto per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Oggi, sabato 31 maggio, le qualifiche di Barcellona hanno stabilito la grigla di partenza del Gp, in programma domani, domenica 1 giugno. Oscar Piastri, leader del Mondiale Piloti, ha conquistato la pole position grazie al tempo di 1"11'546 precedendo il compagno di squadra Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen, terzo. n quarta posizione partirà la Mercedes di George Russell davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton e all'altra Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Settimo posto per la Rossa di Charles Leclerc, seguito da Gasly, Hadjar ed Alonso. Ecco la griglia di partenza del Gp di Spagna. 1. Oscar Piastri (McLaren) 5. Lando Norris (McLaren) 3. Max Verstappen (Red Bull) 4. George Russell (Mercedes) 5. Lewis Hamilton (Ferrari) 6. Kimi Antonelli (Mercedes) 7. Charles Leclerc (Ferrari) 8. Pierre Gasly (Alpine) 9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 10. Fernando Alonso (Aston Martin) 11. Alexander Albon (Williams) 12. Gabriel Bortoleto (Sauber) 13. Liam Lawson (Racing Bulls) 14. Lance Stroll (Aston Martin) 15. Oliver Bearman (Haas) 16. Nico Hulkenberg (Sauber) 17. Esteban Ocon (Haas) 18. Carlos Sainz (Williams) 19. Franco Colapinto (Alpine) 20. Yuki Tsunoda (Red Bull) —[email protected] (Web Info)