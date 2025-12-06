News

Formula 1, Gp Abu Dhabi – Le qualifiche in diretta

by Adnkronos
(Adnkronos) – Torna in pista, per l’ultima volta in stagione, la Formula 1. Oggi, sabato 6 dicembre, il Mondiale si sposta ad Abu Dhabi per le qualifiche dell’ultimo Gran Premio dell’anno, che assegnerà il titolo piloti. Si parte alle 15.  

Le qualifiche del Gp di Abu Dhabi sono trasmesse in diretta televisiva, e in esclusiva, sui canali SkySport, mentre le qualifiche si potranno seguire in chiaro, ma in differita alle 17.30, su TV8. 

E’ di George Russell su Mercedes il miglior tempo in 1.23.334 nelle terze libere del Gp di Abu Dhabi oggi, sabato 6 dicembre. Il pilota britannico ha preceduto il leader del Mondiale Lando Norris su McLaren e la Red Bull di Max Verstappen. 

sport

