Formula 1, gara Sprint e qualifiche Gp Cina: orari, griglia di partenza e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Cina. Nella notte tra oggi, venerdì 13 marzo, e la mattinata di domani, sabato 14, i piloti scendono in pista per la gara Sprint e le qualifiche del Gp in programma domenica 15. Il Mondiale arriva sul circuito di Shanghai per il secondo appuntamento dopo la doppietta Mercedes in Australia, dove a trionfare è stato George Russell, che partirà in pole position nella gara corta, davanti ad Andrea Kimi Antonelli con la Ferrari di Charles Leclerc terza.

Ecco la griglia di partenza della gara Sprint del Gran Premio di Cina:

1. George Russell (Mercedes)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Max Verstappen (Red Bull)

9. Oliver Bearman (Haas)

10. Isack Hadjar (Red Bull)

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Esteban Ocon (Haas)

13. Liam Lawson (Racing Bulls)

14. Gabriel Bortoleto (Audi)

15. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Carlos Sainz (Williams)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

21. Valtteri Bottas (Cadillac)

22. Sergio Perez (Cadillac)

La gara Sprint del Gran Premio della Cina è in programma nella notte tra oggi, venerdì 13 marzo, e domani, sabato 14, alle 4 ora italiana, mentre le qualifiche andranno in scena alle 8.

Sprint e qualifiche saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma la gara corta si potrà seguire anche su TV8. Gli appuntamenti di Shanghai si potranno inoltre seguire in streaming sull’app SkyGo e su NOW, oltre che sulla piattaforma web di TV8 quando previsto.

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