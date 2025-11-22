News

Formula 1, domani Gp Las Vegas. Orario, griglia di partenza e dove vederlo

by Adnkronos

(Adnkronos) – La Formula 1 fa tappa in America. Domani, domenica 23 novembre, il Circus 1 arriva a Las Vegas per il terzultimo appuntamento stagionale. In pole position scatterà la McLaren del leader del Mondiale Lando Norris, davanti al campione del mondo Max Verstappen (Red Bull). Terzo Carlos Sainz su Williams, vera sorpresa delle qualifiche, quinto Oscar Piastri sull’altra McLaren. La gara inizierà alle 5 del mattino, ora italiana. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere Gp Las Vegas in diretta tv e streaming.  

Ecco la griglia di partenza del Gp di Las Vegas di domani, domenica 23 novembre: 

1. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’47″934
 

2. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’48″257 

3. Carlos Sainz (Esp) Williams 1’48″296 

4. George Russell (Gbr) Mercedes 1’48″803 

5. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’48″961 

6. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1’49″062 

7. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1’49″466 

8. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 1’49″554 

9. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’49″872
 

10. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1’51″540 

11. Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber 1’52″781 

12. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1’52″850 

13. Esteban Ocon (Fra) Alpine 1’52″987 

14. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1’53″094 

15. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1’53″683 

16. Alexader Albon (Tha) Williams 1’56″220 

17. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’56″314 

18. Gabriel Bortoleto (Bra) Kick Sauber 1’56″674 

19. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull 1’56″798 

20. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’57″115
 

Il Gp di Las Vegas di Formula 1 domani, domenica 23 novembre (ore 5), sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now. Evento disponibile anche in differita su Tv8, alle 14.  

 

