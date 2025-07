Food, a Peschiera del Garda torna ‘America Buys Italian 2025’

(Adnkronos) – ExportUSA New York Corp., in collaborazione con la Italy America Chamber of Commerce di New York, annuncia la quarta edizione di “America Buys Italian”, la kermesse internazionale dedicata alle aziende italiane dei settori food, beverage e wine che vogliono entrare in contatto con i principali decision maker della GDO indipendente americana. Molto attesa sia dalle catene statunitensi che dalle numerose aziende italiane che vi hanno partecipato negli anni, l’iniziativa ha assunto un’importanza crescente, diventando un appuntamento fisso nel calendario delle imprese che puntano al mercato Usa. L’evento, sponsorizzato da Bper e Bper Estero, si terrà il 30 settembre e il 1° ottobre 2025 nel resort “Le Ali del Frassino” di Peschiera del Garda. "Partecipare all’incontro con buyers americani rappresenta un’occasione preziosa per le imprese del food & beverage per ampliare il proprio mercato e instaurare collaborazioni strategiche, trasformando la sfida dei dazi in un’opportunità di crescita e visibilità internazionale", spiega Stefano Bellucci, Head of Global Transaction Banking di Bper Banca. "Grazie a questa iniziativa, i partecipanti avranno la possibilità di avviare un percorso per inserire i propri prodotti sugli scaffali dei supermercati di nicchia in tutto il territorio statunitense. Siamo lieti di aver dato ancora una volta il nostro contributo supportando, come facciamo ogni giorno, le aziende che hanno intenzione di intraprendere un progetto di internazionalizzazione". Tra le catene di supermercati partecipanti: Lipari Foods, fondata nel 1963, serve oltre 14.000 punti vendita in 32 Stati, dal North e South Dakota alla East Coast; Sendik's Food Market , nata nel 1926, con 2.000 dipendenti e 18 store nello Stato del Wisconsin; Rudy's Market, fondata nel 1991, conta 200 dipendenti e 4 boutique store di fascia alta in Oregon; è la società madre di Newport Avenue Market e dei marchi Oliver Lemon’s e Ollie’s Kitchen; Gelson's Markets, fondata nel 1951, impiega 2.100 persone e gestisce 26 punti vendita in California. Come sottolinea Muriel Nussbaumer, Ceo di ExportUSA "si tratta di un’iniziativa interamente privata, resa possibile grazie al sostegno di Bper Estero. Questa quarta edizione conferma il successo crescente di America Buys Italian, che è ormai un riferimento per le aziende italiane decise a rafforzare la propria presenza negli Stati Uniti". —[email protected] (Web Info)