Fontana: “Con Emirati amicizia e scambi sempre più solidi e costanti”

(Adnkronos) – "L'amicizia e gli scambi" tra Italia ed Emirati Arabi Uniti "sono sempre più solidi e costanti. Regione Lombardia vuole essere protagonista: l'interscambio è aumentato del 12,4% nel 2024" ed è "evidente" la volontà di intensificare le relazioni. Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla conferenza Investopia Europe 2025 in corso a Palazzo Mezzanotte a Milano e indicando i campi della formazione, dell'innovazione, della ricerca, ma anche ambiti come la scienza della vita, agrifood e artigianato come aree dove potenziare la cooperazione. —[email protected] (Web Info)